Die wichtigste Aufgabe der EZB ist es aber, sich um den Euro zu kümmern. Die EZB kontrolliert zum Beispiel, wie viel Geld es insgesamt in den europäischen Ländern gibt, in denen mit dem Euro gezahlt wird. Die EZB passt vor allem auf, dass der Euro gleich viel wert bleibt - das nennt man Preisstabilität.



Das bedeutet, dass man für gleich viel Euro auch immer ungefähr die gleichen Sachen kaufen kann. Eine Tafel Schokolade darf also nicht an einem Tag 2 Euro und am nächsten 20 Euro kosten. Die EZB achtet also darauf, dass die Dinge nicht plötzlich viel mehr oder viel weniger kosten.