Norwegen ist das Land der Fjorde. Das sind schmale Meeresbuchten, die bis weit in das Landesinnere hineinreichen. Und ganz im Norden von Norwegen liegt die Stadt Hammerfest. Sie ist die nördlichste Stadt von Europa. Im Sommer, also zwischen Mai und Juli, wird es dort auch nachts nicht dunkel. Das liegt daran, dass die Stadt so nah am Nordpol liegt. In dieser Zeit kann man dort, wie im Foto rechts, auch spät nachts die Sonne sehen - die sogenannte Mitternachtssonne.