Das niederländische Königspaar: Willem-Alexander mit seiner Frau Máxima

Der richtige Name des Landes lautet eigentlich "Königreich der Niederlande". Ein König oder eine Königin ist also das Staatoberhaupt. In den Niederlanden ist das ein König: Seit 2013 steht König Wilhelm Alexander an der Spitze des Volkes. Am Tag der Königs, dem 30. April, hat er das Amt von seiner Mutter Beatrix übernommen.