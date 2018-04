Flamenco-Tänzerinnen Quelle: dpa

Madrid ist die Hauptstadt von Spanien. Sie liegt fast genau in der Mitte des Landes. In Madrid steht eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt: das Museo del Prado. Es gibt aber noch andere wichtige Städte in Spanien: Barcelona zum Beispiel lockt mit vielen schönen Bauwerken, in Sevilla und in vielen anderen Orten im südlichen Teil des Landes kann man den Flamenco bewundern, eine sehr bekannte spanische Tanz- und Musikform.