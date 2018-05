In einer Diktatur herrscht eine Gruppe von wenigen Leuten oder nur eine Person, also ein Diktator, über viele Menschen. Der Diktator schreibt den Menschen vor, was sie zu tun oder zu lassen haben. Er alleine bestimmt die strengen Regeln. Die Menschen dürfen nicht mitbestimmen, was in ihrem Land geschieht. Diktatoren waren zum Beispiel Adolf Hitler und Saddam Hussein.