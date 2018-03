In vielen anderen Ländern der Erde haben Frauen wenige oder fast gar keine Rechte. In Indien kommt es vor, dass neugeborene Mädchen umgebracht werden, weil die Eltern lieber einen Jungen wollen. In vielen afrikanischen Ländern werden Mädchen nicht zur Schule geschickt und sie bekommen weniger zu essen als die Jungen. In einigen arabischen Ländern dürfen Frauen nicht wählen gehen. Das heißt, dass sie nicht mitbestimmen können, was in ihrem Land passiert.