In manchen Ländern müssen sich Frauen verschleiern. Quelle: ZDF

In manchen Ländern der Erde haben Frauen so gut wie gar keine Rechte. Sie müssen sich verhüllen und dürfen nicht mit Männern sprechen. Die Eltern entscheiden, wen die Frauen heiraten sollen. In einigen Ländern müssen Frauen ihrem Mann gehorchen und dürfen nichts ohne seine Erlaubnis tun. Sie können sich so meistens auch nicht wehren, wenn ihnen Unrecht geschieht.



In einigen arabischen Ländern dürfen Frauen nicht wählen gehen. Das bedeutet, dass sie keine Chance bekommen, mitzubestimmen, was in ihrem Land passiert. Sie können so ihre eigene Lage nicht verbessern. Es gibt also noch viel zu tun, bis Frauen in aller Welt die gleichen Rechte haben wie Männer. Deshalb ist es wichtig, auf die Situation der Frauen aufmerksam zu machen - nicht nur am Weltfrauentag!