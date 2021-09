In den vergangenen Wochen sind in manchen großen Städten Frauen auf die Straße gegangen und haben für ihre Rechte demonstriert. Sie wollen nämlich auch weiterhin so leben wie vorher und das auch laut sagen. Und sie wollen sich nicht von den Taliban unterdrücken lassen. Den Taliban gefallen solche Proteste natürlich nicht. Es gibt Berichte, dass Frauen bei Demonstration zum Beispiel geschlagen wurden. Seit kurzem sind Proteste draußen in der Öffentlichkeit in Afghanistan ganz verboten worden. Für die Frauen dürfte es also immer schwieriger werden, für ihre Rechte zu kämpfen.