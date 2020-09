Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis.

Quelle: dpa

Wer den Friedensnobelpreis bekommt, wird nicht in Schweden, sondern in Norwegen entschieden. Und dort wird er auch verliehen. Er kann an bis zu drei Personen gleichzeitig oder an eine Organisation gehen. An einen Deutschen ging der Preis zum vorerst letzten Mal 1971. Damals erhielt ihn der damalige Bundeskanzler Willy Brandt.