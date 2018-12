Königin Margrethe II. ist das Staatsoberhaupt von Dänemark. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, Dänemark zu repräsentieren, also zu vertreten. So besucht sie zum Beispiel wichtige Veranstaltungen im eigenen Land und im Ausland. Am 16. April, dem Geburtstag der Königin, feiern die Dänen ihren Nationalfeiertag.