Im Jahr 1981 wurde Griechenland Mitglied der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft (EWG), aus der sich später die Europäische Union (EU) entwickelte. Seit 2002 zahlt man auch in Griechenland mit dem Euro. Wenn man in den Ferien nach Griechenland fährt, muss man also kein Geld mehr wechseln!