In den Jahren von 1804 bis 1918 regierten in Österreich Kaiser. Aus dieser Zeit stammen einige prunkvolle Bauwerke wie das Schloss Schönbrunn in Wien. Dort hat die berühmte Kaiserin Sissi gewohnt. Als Sissi noch lebte war sie allerdings in Österreich nicht so beliebt.

Am Ende der Kaiserzeit wurde ein Gesetzt beschlossen, dass es verbietet in Österreich einen Adelstitel zu tragen. Es darf also niemand mehr ein "von" oder "zu" zwischen dem Vor- und dem Nachnamen haben. Sonst droht eine Strafe von 20.000 Kronen. Allerdings sind das in Euro umgerechnet heute nur noch etwa 14 Cent. Mit Euro wird in Österreich bezahlt, weil das Land seit 1995 Teil der Europäischen Union ist.