Rumänien liegt in Südosteuropa und grenzt an das Schwarze Meer. In Rumänien gibt es große Wälder und einige Gebirge wie die Karpaten. Das Land hat eine Fläche von 238.391 Quadratkilometern, das ist fast so groß wie Italien. Von Deutschland aus fliegt man etwa zweieinhalb Stunden nach Rumänien. In Rumänien leben fast 20 Millionen Menschen.