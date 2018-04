Die Flagge von Ungarn Quelle: colourbox

Im Norden von Ungarn liegt die Slowakei. Im Osten grenzt es an die Ukraine und an Rumänien. Südlich sind die Grenzen zu Serbien-Montenegro und Kroatien, und auch im Westen hat Ungarn zwei Nachbarländer: Slowenien und Österreich.

In Ungarn leben fast zehn Millionen Menschen. Das sind etwa dreimal so viele, wie in Berlin wohnen. In Ungarn wird Ungarisch gesprochen, viele Geschäftsleute sprechen und verstehen aber auch Englisch und Deutsch. Bezahlt wird in Forint. Für einen Euro bekommt man ungefähr 315 Forint.