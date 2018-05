In Slowenien leben fast zwei Millionen Menschen. Das sind etwa doppelt so viele, wie in der Stadt Köln wohnen. Slowenien liegt zwischen den Alpen und dem Mittelmeer und ist ein Nachbarland von Österreich, Ungarn, Italien und Kroatien. Die meisten Slowenen sprechen Slowenisch. An den Grenzen zu Italien und Österreich ist das anders. Dort leben viele Slowenen, die auch Deutsch und Italienisch verstehen. In Slowenien wird seit dem 1. Januar 2007 mit dem Euro bezahlt.