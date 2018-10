Quelle: imago

Warum man ein schlechtes Gewissen bekommt, kann bei Menschen auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich sein. Es kommt auch darauf an, wo und mit wem man aufgewachsen ist. In manchen Ländern Afrikas ist es zum Beispiel kein Problem, wenn man sich verspätet. In Deutschland dagegen haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir einen Freund bei einer Verabredung lange warten lassen. Die Menschen in China haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie oft Reste auf ihrem Teller liegen lassen. Im Gegenteil, dort gilt es als höflich etwas übrig zu lassen und so zu signalisieren, dass man satt ist. Die meisten Menschen in Deutschland haben aber kein gutes Gefühl dabei, Essen wegzuwerfen.