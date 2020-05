G-Kräfte spürt ihr immer. Ein g entspricht der Erdanziehung. Ihr fühlt euch dann so schwer, wie ihr seid. Stärkere und schwächere g-Kräfte treten beim Bremsen oder Beschleunigen, zum Beispiel auf der Schaukel, in der Achterbahn, im Fahrstuhl oder im Flugzeug auf. Alles, was über ein g liegt, bewirkt, dass ihr euch schwerer fühlt. Zwei g sorgen dafür, dass ihr euch doppelt so schwer fühlt. G-Kräfte können auch bei Null sein. Dann wirkt keine Erdanziehung - man ist schwerelos. So etwas gibt es nur im Weltall.

Bildquelle: imago