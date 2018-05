Hier ein Flasche, dort eine leere Tüte – an vielen Stränden ist das ein ganz normales Bild. Im Urlaub bekommt man das aber nicht unbedingt mit, da viele Strände morgens für die Touristen sauber gemacht werden. Aber das Problem ist riesig und der Dreck an den Stränden ist nur ein kleiner Teil der Mülls. Das meiste schwimmt im Wasser oder bedeckt den Meeresboden.

Auch die Jungs aus "Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona" haben an ihrem Strand und im Meer jede Menge Müll gefunden und eine Sammelaktion daraus gemacht. In der PUR+ Sendung erfahrt ihr alles darüber.