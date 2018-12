Die Quallen, die ihr vielleicht schon an der Nord- oder Ostseeküste gesehen habt, sind nicht so gefährlich. Die Ohrenqualle Aurelia ist durchsichtig mit rosa oder lilafarbenen Ringen auf der Oberseite. Diese Quallenart ist völlig harmlos und macht dem Menschen auch bei Berührung nichts. Außerdem gibt es noch die Feuerqualle. Diese kann Hautverletzungen verursachen. Wer mit einer Feuerqualle in Berührung kommt, hat ein ähnliches juckendes und brennendes Gefühl, wie beim Kontakt mit einer Brennnessel. Bei empfindlichen Menschen kann die Haut an der Stelle auch anschwellen und stark jucken.

