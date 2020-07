Auch Rehe lassen ihre Jungen oftmals alleine, versorgen sie aber mehrmals am Tag mit Nahrung. Meistens liegt die Mutterricke ganz in der Nähe. Sie verständigt sich mit ihrem Jungen durch gegenseitiges rufen/fiepen. Diese Geräusche können auch Feinde anlocken. Deshalb ist es auch hier wichtig, dass ihr die Tiere zuerst einige Zeit aus der Ferne beobachtet. Denn solange Menschen oder Hunde in der Nähe sind, wird sich die Mutter ihrem Jungen nicht nähern. Findet ihr also ein Kitz, welches eine längere Zeit alleine fiept, braucht es wahrscheinlich Hilfe. Findet ihr ein Rehkitz auf einer Straße oder gefangen in einem Zaun, solltet ihr sofort helfen und es aus diesem Gefahrenbereich befreien. Fasst das Tier nicht an, nur mit Handschuhen oder nehmt euch Gras zur Hilfe. Das ist bei Rehkitzen sehr wichtig. Riecht die Mutter, dass das Tier von einem Mensch berührt wurde, nimmt sie ihr Kind nicht mehr an. Wendet euch unbedingt an eine Rehkitzrettung.

Bildquelle: imago