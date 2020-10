Quelle: imago

Vielleicht habt ihr eine Mitschülerin oder einen Freund mit Tourette und wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt? Am besten verhaltet ihr euch möglichst offen und sprecht diejenige oder denjenigen an. Signalisiert, dass die Tics für euch in Ordnung sind und fragt, wie ihr darauf am besten reagieren sollt.