Bis zu seinem Karriereende 2017 war der jamaikanische Sprinter Usain Bolt (rechts im Bild) mit Abstand der schnellste Läufer der Welt. 2009 lief er in 9,58 Sekunden den schnellsten 100-Meter Lauf, den es je gegeben hat und hält damit bis heute den Weltrekord.

Der aktuelle Weltmeister im 100-Meter-Lauf ist der Amerikaner Christian Coleman (links im Bild). Bei der Leichtathletik-WM in Doha 2019 rannte er 100 Meter in nur 9,76 Sekunden.

Bildquelle: reuters