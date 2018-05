In der Schule trifft er Mika, der ihm hilft, besser Schweizerdeutsch zu lernen. Mit ihm spielt er auch Fußball, das lieben beide Jungen. Erst spielen sie gemeinsam auf dem Schulhof, dann nimmt Mika ihn mit in seinen Fußballverein. Ayham trainiert fleißig und möchte Fußballprofi werden. Doch selbst wenn das nicht gelingt, mit Mika und seinen Fußballfreunden hat er ein neues Zuhause in der Schweiz gefunden.