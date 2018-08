Noch 1 Tag

ZDFtivi | Wir Kinder aus dem Möwenweg - Wir sorgen für einen Igel

Die Mädchen retten einen Igel und die Tierärztin rät, ihn noch ein wenig bei sich zu behalten und zu füttern. Tara hat aber so viel Angst davor, dass er in der Wildnis umkommen könnte, dass sie ihn für immer behalten will.