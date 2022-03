Während in Deutschland die letzten Atomkraftwerke bis Ende 2022 vom Netz gehen sollen, sehen viele andere Länder die Kernkraft als einzige Möglichkeit, die Klimaziele von Paris zu erfüllen. Atomstrom ist Klimaschutz lautet die Botschaft aus den USA, Frankreich oder Großbritannien und auch in Deutschland nimmt die Diskussion um die Kernenergie wieder an Fahrt auf. Dabei geht es um steigende Energiepreise und mögliche Versorgungsengpässe, aber vor allem um den Klimawandel, denn Atomstrom lässt sich klimaneutral produzieren. Die EU-Kommission hat jetzt vorgeschlagen, Investitionen in Atomkraft künftig als nachhaltig einzuordnen. War der schnelle Atomausstieg also ein Fehler? Passen Atomenergie und Klimaschutz wirklich zusammen?