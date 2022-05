Zudem wolle man künftig mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung investieren. Sogar Überlegungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht werden laut. Der Grund: Während nicht einmal 90 Kilometer vor der EU-Außengrenze Krieg herrscht, konstatiert Heeresinspekteur Alfons Mais, die Bundeswehr “steht mehr oder weniger blank da.” Was für die einen in Anbetracht der aktuellen Bedrohung eine längst überfällige Investition in die Zukunft und den Schutz unserer Demokratie ist, ist für die anderen der Weg zurück in eine Welt des Wettrüstens und einer noch viel größeren Bedrohung. Wie wollen wir also Frieden in der Welt sichern? Durch militärische Stärke? Oder brauchen wir andere Lösungen? Sollte Deutschland militärisch aufrüsten?