In Mali läuft seit 2013 der mit aktuell bis zu 1700 beteiligten Bundeswehr-Soldaten umfangreichste deutsche Auslandseinsatz. 550 beteiligen sich an der Nato-Operation „Enhanced Forward Presence“, einer Übungs- und Ausbildungsmission im Baltikum. Für den internationalen Kampf gegen den „Islamischen Staat“ in Syrien und dem Irak sind derzeit rund 460 Bundeswehrsoldaten abgestellt, zur Feindaufklärung und Ausbildung einheimischer Truppen. Zu den kleineren Einsätzen der Bundeswehr zählt die EU-Anti-Piraten-Mission „Atalanta“ am Horn von Afrika. Dort sind 57 deutsche Soldaten abkommandiert. Einzelne Bundeswehr-Angehörige arbeiten außerdem unter UN-Kommando bei Beobachtermissionen, etwa in Marokko oder dem Sudan. 14 Auslandseinsätze der Bundeswehr gibt es derzeit insgesamt. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, sagt: "Der Westen, genauer die Nato, wollte Demokratie, wirtschaftlichen Aufschwung, selbsttragende Sicherheit nach Afghanistan bringen. Und wir müssen verstehen: Unsere Aufgabe ist nicht, mit Waffengewalt Demokratie einzuführen und die Welt zu verbessern." Soll die Bundeswehr grundsätzlich auch nach dem Afghanistan-Debakel weiterhin im Ausland eingesetzt werden? Wenn ja, für welche Aufgaben?