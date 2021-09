Wie üblich bei 13 Fragen, sind sich die Gäste erstmal uneinig. Die einen sagen: Kunst und Künstler*innen gehören zusammen. Wir müssen der Kunst von Künstler*innen, die sich in unserer Gesellschaft etwas Schlimmes zu Schulden kommen lassen haben, unsere Aufmerksamkeit entziehen. Die anderen sagen: Wir müssen die Kunst vom Künstler trennen, die Kunst schützen und sie unabhängig vom Urheber konsumieren können. Die Frage ist: Werden sie am Ende dieser Folge überhaupt einen Kompromiss finden? Oder wenn’s richtig gut läuft sogar eine Lösung?



13 Fragen mit den Gästen: Peter Wittkamp, Freier Autor und Texter, unter anderem für ZDF “heute-show”, “Late Night Berlin” oder Jan Böhmermann; Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins “Monopol”, Kunstkritikerin und Journalistin; Ersan Mondtag, Regisseur und Bühnenbildner am Theater und an der Oper; Balbina, Sängerin, Komponistin und Produzentin; Anna Nero, Künstlerin, hat Malerei an der Kunsthochschule Mainz und in Leipzig studiert; Dax Werner, Musiker und Autor, ist Teil der Band “The Screenshots” und schreibt unter anderem für das Satiremagazin “TITANIC”.



Host Salwa Houmsi versucht, die Kontrahenten aufeinander zu zu bewegen. Können sie sich auf die goldene Mitte einigen?