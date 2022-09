Trotzdem stößt Bundespräsident Steinmeier die Debatte um einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen neu an. Motto: Raus aus der eigenen Blase! Ziel: Mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt! Doch würde dieser tatsächlich zu mehr Verständnis und Solidarität in unserer Gesellschaft führen? Oder am Ende nur mehr Konflikte in der Frage nach gerechter Verantwortung und Mitbestimmung in Zeiten von Pandemie und Klimakrise schüren? Brauchen wir einen sozialen Pflichtdienst?