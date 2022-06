Das geplante Selbstbestimmungsgesetz sieht unter anderem vor, dass jeder Mensch sein Geschlecht selbst definieren und ohne entwürdigende Hürden im Ausweis ändern kann - eine Weiterführung des 40 Jahre alten Transsexuellengesetzes, das von vielen Transmenschen als demütigend empfunden wird. Außerdem erkennen immer mehr Staaten "diverse" Geschlechtskategorien an. Institutionen ringen um den richtigen Umgang mit Vielfalt. Forscher und Forscherinnen, die sich dem Thema widmen, werden angefeindet. Auch wenn immer mehr in Punkto Sichtbarkeit, Toleranz und Unterstützung für Trans- oder Non-binäre Menschen getan wird, gibt es auch immer wieder Kritik: Wie bei freier Selbstbestimmung für die einen, die Grenzen der anderen weiterhin gewahrt werden können? Wie frei kann die Wahl des Geschlechtes also in Zukunft sein? Wie sollen ein adäquater gesellschaftlicher Umgang und eine angemessene Rechtslage aussehen, die alle Geschlechter gleich respektvoll behandelt und dabei Grenzen und Schutzräume respektiert? In welchem Alter sollte man sein Geschlecht wechseln dürfen? Und welche Auswirkungen hat all das auf unsere Gesellschaft? Sollten wir unser Geschlecht selbstbestimmt wählen können?