"Fridays for Future" oder "Black Lives Matter" zeigen: Vor allem die junge Generation ist treibende Kraft, wenn es um die Welt von Morgen geht. Sie will ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen: Nachhaltig, divers, gerecht!

33 min 33 min 12.05.2021 12.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.05.2022 Video herunterladen