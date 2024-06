Billie Eilish, Musikikone und jüngster musikalischer Superstar, bringt ihr neues Album raus und trifft sich zum Gespräch mit Salwa Houmsi in cooler Berliner Musiklocation.



Erst das dritte Album ist erschienen - doch noch immer ist der Erfolg ihr steter Begleiter. Wieder erzählt sie in den Songs von ihren persönlichen Problemen. Dies lieben die Fans ebenso wie ihre Musik.



Wer ist diese kleine riesige Person eigentlich, die mit ihren 22 Jahren schon so viele Auszeichnungen erhalten hat, wie manch einer ein ganzes Musikerleben lang nicht?



Seit sie 13 Jahre alt ist schreibt und macht sie Musik, meist mit ihrem Bruder Finneas O'Connell. Das erste Album erscheint 2019, Start für die außergewöhnliche Erfolgsstory. Grammys, Oscars, Auszeichnungen aller Art - wie geht man mit solch einem Erfolg um, wenn man Anfang 20 ist?

Wie wird man man selbst, wenn man ab 18 Jahren "Role Model" für so viele Fans ist und wenn man Milliarden Klicks und Likes in den Social Media hat?

Wie findet man in der bunten Welt des Pop seinen eigenen Style? Musikalisch liefert Billie Eilish eine Mischung aus Trap, Pop, Alternative/Indie Rock und einem fast geflüsterten Sprechgesang - ungewöhnlich und einzigartig.



Modisch gesehen griff Billie Eilish zunächst zu überraschend konturlos weiten Klamotten, färbt sich die Haare bunt und lässt die Nägel lang - Totalverweigerung der klassischen Stereotypen der Popwelt. Wenn man ihre Figur nicht sehen kann, dann kann man sie auch nicht judgen. So einfach geht das. Und dann doch wieder nicht - 2021 kommt es zum krassen Stilwandel - aber auch hier ist die Erklärung einfach: ich kann machen, was ich will. Für diesen Mut und diese Haltung lieben und bewundern sie ihre Fans. Wir sprechen mit ihr nicht nur über ihre Musik, ihr neues Album, sondern auch über ihre Wünsche für die Welt. Ein kleines bisschen Weltrettung jenseits der Musik und der Rollenstereotypen muss ja schon sein: seit 2014 lebt Billie Eilish vegan, ruft seit 2019 via Instagram ihre Fans auf, den Fleischkonsum einzuschränken, und wurde 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.