Teilnehmer*innen eines Tanzkurses im Tanzhaus NRW

Quelle: Katja Illner

aspekte beleuchtet die Situation in verschiedenen Städten und Regionen Deutschlands und blickt unter anderem in den Ballungsraum Köln-Düsseldorf, wo die bislang florierende auch international angeseheneTanzszene besonders hat betroffen ist. Über fünf Millionen Euro sollen in diesem Jahr in NRW eingespart werden. Wir begleiten Choreografin Stephanie Thiersch auf eine Demo vor dem Landtag gegen die Kürzungen im Kulturetat und sprechen mit Ingrida Gerbutavičiūtė, der Intendantin des Tanzhaus NRW. Sie sagt: "Wir sind Häuser, die sich sehr schnell anpassen können. Aber wenn nicht kommuniziert wird, wie es sein wird, ist es für uns tatsächlich eine große Schwierigkeit. Wir wünschen uns, dass mit uns im Voraus Gespräche geführt werden. Was ist der Plan? Wo wollen wir hin?"