Der neue Oststolz

Jo Schück im Gepräch mit Don Pablo Mulemba

Jo Schück spricht mit Journalist und Podcaster Don Pablo Mulemba in Eberswalde über ehemalige Vertragsarbeiter. Sein Vater stammt aus Angola. Seine Familie wurde, wie viele migrantische Familien in den 90er Jahren, Opfer schwerer rassistischer Gewalt. Don Pablo will den Osten nicht denen überlassen, die ihn am lautesten für sich einfordern. Auch er fühlt den "Oststolz" und sagt: "Das ist auch mein Osten, meine Heimat". Welche Kontinuitäten rechter Strukturen gibt es in Eberswalde? Was haben die sogenannten "Baseballschlägerjahre" mit dem Erfolg der AfD heute zu tun?