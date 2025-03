Salwa Houmsi und Ali Akbar Mahta auf der "Transmediale" in Berlin

Quelle: Daniel Waldhecker

Salwa Houmsi begibt sich auf der Berliner "Transmediale" in einen Selbstversuch: Der Künstler Ali Akbar Mehta macht in einer Kunstinstallation die Gehirnströme und das Stresslevel Salwas sichtbar, während sie seinem "Doomscroll Archive" ausgesetzt ist. Auch musikalisch ist das Thema Desinformation präsent, wie Salwa beim Absacker feststellt. Der neue Song "Fake News" der Darkrockband Schöngeist dröhnt durch die Bar. "Ich bin es leid, mir den Kopf darüber zu zerbrechen darüber: Was ist wahr? Was ist falsch?", so Leadsänger Timur Karakus, der die Gen Z auf dem Dancefloor sensibilisieren will.