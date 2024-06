Nils Landgren: "Wolfgang Haffner ist mit JazzBaltica groß geworden, wie so viele andere Musiker und Musikerinnen. Er ist ein regelmäßig zurückkehrender Gast und bringt immer etwas neues in seinem musikalischen Rucksack mit. Über die Jahre hat Wolfgangs Name eine Sonderstellung gewonnen, von seiner fränkischen Heimat Hagenhausen über ganz Europa, bis in die USA und nach Japan. Er ist ein lieber Freund, in erster Linie aber ein großartige Künstler – in jeder Hinsicht. Herzlich willkommen zurück!"