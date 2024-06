Pablo Caminero

Quelle: Noah Saye

»Jazz und Flamenco sind so etwas wie Geschwister«, sagt der baskische Bassist und Komponist Pablo Martín Caminero. In beiden Genres gehe es um Gestaltungsfreiheit und persönlichen Ausdruck. Das beweist er schon seit Jahren in verschiedenen Konstellationen mit seinen sprühenden Kompositionen. Jetzt hat er in der NDR Bigband und ihrem Chefdirigenten Geir Lysne die idealen Partner für seine ausgeklügelten Ideen gefunden. Schließlich kann das Hamburger Ensemble komplexe Rhythmen und die filmmusikähnlichen Erzählungen von Caminero so packend umsetzen, dass man bei diesen mediterran-jazzigen Klängen einfach nicht stillsitzen kann.