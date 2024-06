Es ist wahrscheinlich niemandem verborgen geblieben, dass Markus der Sohn von Karlheinz Stockhausen ist, einem der Allergrößten im Bereich der zeitgenössischen Musik. Das hat aber nicht verhindern können, dass der junge Markus früh im Leben mit Jazz und Improvisationsmusik in Berührung kam, und anscheinend fühlt er sich in dem Bereich auch sehr wohl. Als Trompetensolist, Improvisator und Komponist im Jazz genauso zuhause wie in der zeitgenössischen und der klassischen Musik, zählt Markus Stockhausen international zu den vielseitigsten Musikern unserer Zeit und ist bekannt als musikalischer Grenzgänger – stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Nach „Far Into The Stars“ und „Tales“ erschien im April '24 „Celebration“. Auf dem mittlerweile dritten Album feiert die Markus Stockhausen Group das Leben, die Musik und die Freundschaft ihres Quartetts mit sechs wunderbaren Gastmusikern aus vielen verschiedenen Ländern.