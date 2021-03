„Die letzten Tage von Beirut“ ist eine Hommage an den Mythos Beirut. Es ist eine filmische Liebeserklärung an eine Stadt, die Kampfplatz und kulturelle Kapitale des Nahen Ostens zugleich war und deren Lichter nun langsam ausgehen. In dem Film, der sich über einen ganzen Tag erstreckt, suchen so unterschiedliche Personen wie Edel-Strandclubbesitzer Walid Abou Nasser, die legendäre Theatermacherin Nidal Achkar und der einstige Kriegsherr Walid Joumblatt - gemeinsam mit weiteren Libanesinnen und Libanesen - nach Antworten. Die Architektin und Kuratorin Hala Younes hat 2018 den ersten libanesischen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig gestaltet. In ihrer aktuellen Ausstellung " The places that remain" thematisiert auch sie die Frage, was Beirut so besonders macht – und wie die Stadt so tief fallen konnte.