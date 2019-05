Entdeckungen auf dem Theatertreffen 2019

„Starke Stücke“ ist der Slogan unter dem 3sat seit 1996 vom Theatertreffen überträgt. Stark sind in diesem Jahr alle zehn ausgewählten Inszenierungen. Nur das Wort „Stücke“ trifft es kaum noch. Unter den zehn eingeladenen bemerkenswertesten Inszenierungen gibt es nicht einen Dramentext, der nicht wiederum selbst noch einmal überschrieben wurde. Stattdessen: Starke Bilder und starke Erlebnisse. Furioses Schauspieltheater, wie in Thorsten Lensings Romaninterpretation „Unendlicher Spaß“. Umwerfende chorische Wucht, wie in Ulrich Rasches Maschinentheater „Das große Heft“. Zauberhaft vernebelte Bilder, wie in „The Girl From The Fog Machine Factory“ von Thom Luz. Beredtes Schweigen wie in Anna Bergmanns Drehbuch-Adaption „Persona“.