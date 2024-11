Für die Europatournee "The World of Hans Zimmer – A New Dimension" hat der Hollywood-Komponist seine Soundtracks für ein großes Orchester, einen Chor und Solostimmen neu arrangiert. Seine neuen Arrangements werden von einem großen Team mit viel Energie und guter Laune umgesetzt. Es wirken daran mit das Odessa Orchestra & friends, der Chor Nairobi Chamber Chorus und viele Solistinnen und Solisten wie die Sängerin Lisa Gerrard, der Sänger Lebo M, die Geigerin Rusanda Panfili, die Pianistin Eliane Correa, der Flötist Pedro Eustache und noch viele weitere. Musikalisch bewegende Filmmomente sind auf Leinwänden zu sehen und ergreifende Lichteffekte nehmen den Konzertsaal ein.



Gavin Greenaway dirigiert das Odessa Orchestra & friends. Der britische Dirigent ist nicht nur ein kreativer Arbeitspartner für Hans Zimmer. Sondern seit mehreren Jahrzehnten sind die beiden auch in Vertrauen und Wertschätzung miteinander verbunden. Gavin Greenaway setzt die Kompositionen seines Freundes Hans Zimmer im Konzert gemeinsam mit dem Orchester, dem Chor und den Solisten so um, dass der Musik eine emotionale Tiefe verliehen wird.