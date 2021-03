Blond & LaFee

It's a match! Ehemaliges Hard Core Fan Girl trifft ihren Teenage Star. In dieser Folge STAY LIVE treffen BLOND auf LaFEE. Und wir sind Gast einer wunderbar bunten Show voller Überraschungen, Witz und Charme. Blond lassen nichts aus, versprochen. Im Interview erzählen sich die Künstler*innen von ihrer Auseinandersetzung mit Sexismus in der Musikbranche und geben Einblick ins (Tour-) Tagebuch. LaFee beschreibt den Weg vom Kinderstar zur Multifunktions-Musikerin - und wird Teil einer Choreografie auf der Bühne. Viel Spaß bei feministischem Tanz-Glam mit Humor und großer Zukunft!