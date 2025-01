Heiße Phase im Winter-Wahlkampf

Sieben Wochen vor der Bundestagswahl



FDP: Dreikönigstreffen in Stuttgart

Gespräch mit B. Stark-Watzinger (FDP)



CSU startet Winterklausur in Seeon

Gespräch mit A. Dobrindt (CSU)



Syrien: Was passiert mit IS-Camp?

Geben Kurden die Kontrolle ab?



USA: Golden Globes werden verliehen

Roter Teppich für Filme und Serien



Unliebsame Weihnachtsgeschenke

Berliner Museum bietet Tauschbörse an



Service: Geld sparen bei Flugreisen

Günstigere Tickets bei EU-Nachbarn



Skispringen: Vierschanzentournee

Vor Entscheidung in Bischofshofen



Fußball: Liverpool gegen Manchester

Spitzenspiel der Premier League



Gast: Sebastian Knauer, Pianist

Neues Filmmusik-Album "Hollywood"



Moderation 5.30 bis 7.00 Uhr:

Philip Wortmann



Moderation 7.00 bis 9.00 Uhr:

Andreas Wunn und Mitri Sirin