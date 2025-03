Eklat bei der Nordischen Ski-WM: Skispringer Marius Lindvik verliert seine Silbermedaille. Dem Norweger wird vorgeworfen, seinen Springeranzug manipuliert zu haben.

Der Anzug-Streit bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim hat seine ersten Opfer gefordert: Dem Norweger Marius Lindvik ist kurz nach dem Springen von der Großschanze seine Silber-Medaille aberkannt worden. Der Weltverband FIS gab als Grund eine "Manipulation des Anzugs" an.

Österreich, Slowenien und Polen hatten protestiert

FIS: Keine nachträglichen Sanktionen

FIS-Rennleiter Sandro Pertile erklärte, dass weitere Disqualifikationen für vergangene Wettbewerbe nicht zu erwarten seien. "Im Prinzip nicht. Wir haben ein System - wenn die Kontrolle fertig ist, ist sie fertig", sagte der sichtbar wütende Funktionär in der Interview-Zone, in der er anders als sonst alle Stationen bedienen musste. Das Video der Norweger sei demnach erst vergangene Nacht aufgenommen worden.

Norwegens Skisprung-Chef Jan Erik Aalbu hatte in der ARD erklärt, die Anzüge in dem Video seien für den Weltcup am kommenden Wochenende in Oslo und nicht für die WM gedacht. "Das Video zeigt, dass unser Mann Anzüge vorbereitet. Das ist nichts Besonderes", sagte Aalbu.