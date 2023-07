auslandsjournal

Die Ostsee galt lange als Naturparadies und friedlicher Handelsraum. Doch mit Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sich vieles verändert, von Deutschland bis Kaliningrad.



Aus dem vermeintlich ruhigen Gewässer Ostsee wurde ein Hotspot internationaler Geopolitik. Das merken auch die Menschen, die an der Ostsee wohnen: Ob Energie-Unternehmer auf Rügen, Fischer in Polen, Segler in Dänemark oder Tourismus-Beschäftigte in St. Petersburg.



Die Ostsee hat neun Anrainerstaaten. Acht davon gehören der EU an. Immer öfter ist von der Ostsee als dem "Nato-Meer" die Rede, Finnland ist seit kurzem Mitglied, Schweden will es schnellstmöglich werden. Bis vor kurzem galt die Ostsee vor allem als Naturparadies und friedlicher Handelsraum. Doch seitdem Russland Krieg gegen die Ukraine führt, hat sich vieles verändert. In einer zweiteiligen Dokumentation bereisen die ZDF-Korrespondenten Phoebe Gaa, Henner Hebestreit, Gunnar Krüger und Natalie Steger die Ostsee und ihre Anrainerstaaten.



Natalie Steger und Henner Hebestreit treffen in Skandinavien und dem Baltikum sowie Polen Anwohnende, Geschäftsleute, Kapitäne und Lotsen und gehen der Frage nach, wie sich das Leben verändert hat, seitdem die Ostsee mehr und mehr zu einem Schauplatz von geopolitischen Machtinteressen wird.



Gunnar Krüger widmet sich vorrangig der Rolle der Nato, begleitet Manöver und spricht mit Soldaten und Soldatinnen. Außerdem fragt er an der deutschen Ostsee, wie man die Spannungen auf dem Wasser spürt und wie sie zu Großprojekten wie LNG-Terminals oder Offshore-Windkraftanlagen stehen.



Phoebe Gaa ermöglicht einen seltenen Einblick in die zu Russland gehörenden Gebiete Kaliningrad und St. Petersburg und zeigt, wie die Menschen dort leben, auch unter Einfluss der russischen Invasion. Unter anderem trifft sie einen Lehrer, der Geschichte unterrichtet und Schulabgänger in St. Petersburg, die in der größten Zeremonie des Jahres etliche Gäste zusammenführen.