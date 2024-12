auslandsjournal

Während in der Heimat die Tannenbäume, Kerzen und Kinderaugen leuchten und Geschenkpapier knistert, gehen die ZDF-Korrespondenten auf eine unterhaltsame Lametta-Safari rund um den Globus.



In alle Himmelsrichtungen schwärmen die Auslandskorrespondenten aus, um die traditionellen Weihnachtsriten und Weihnachtsfreuden ihrer Berichtsgebiete zu erforschen. Von New York bis Hongkong, von Rio, Rom und Rovaniemi bis nach Nahost sind sie unterwegs.



"Von drauß vom Walde komm ich her ...", hieß es einst. Heute kehren die ZDF-Reporterinnen und -Reporter schwer bepackt mit säckeweise weihnachtlichen Geschichten von ihrer Reise zurück, und auch sie müssen sagen: "..., es weihnachtet sehr!"



Wer serviert New Yorks besten Glühwein? Was machen die Nonnen des Vatikans in der Adventszeit? Was erhoffen sich die Südchinesen von Santa Claus? Wie feiern die wenigen Christen in der Geburtsstadt Jesu? Womit füttert der Weihnachtsmann seine Rentiere, und wie bereiten sich brasilianische Nebenerwerbswichtel auf das Christmas-Diplom vor?



Dies sind nur einige der Fragen, denen die Autorinnen und Autoren auf vier Kontinenten nachgehen und mit erstaunlichen Erkenntnissen und Beobachtungen aufwarten. Denn längst hat sich unser schönstes Fest global verselbstständigt und regional ausgeprägt, hat andere Kulturen zu neuen und erstaunlichen Variationen inspiriert. In den Bereichen Dekoration, Kulinarik und Tourismus muss Weihnachten teilweise ganz neu gedacht werden.