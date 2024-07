KI verändert den Krieg in der Ukraine. Katrin Eigendorf und Jenifer Girke begleiten IT-Experten an die Front, die den Soldaten Technologie liefern – und die Hoffnung, Russland zu besiegen.



In Charkiw und im Donbass ist Technologie in einigen Brigaden zur wichtigsten Waffe geworden. Die Reporterinnen Katrin Eigendorf und Jenifer Girke treffen Soldaten und fragen, wie der KI-Kampfalltag aussieht und welche Chancen er der Ukraine bringt.



Dimko ist IT-Experte und im Einsatz – mit neuester Technologie. Er hat eine Stiftung gegründet und erstellt Tech-Equipment für die Armee – von Starlink bis Drohne. Finanziert wird das Ganze fast ausschließlich durch Crowdfunding, seine Sponsoren sind IT-Spezialisten aus der ganzen Welt. Regelmäßig beliefert er Soldaten an der Front, manchmal auch persönlich.



Die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und ZDF-Reporterin Jenifer Girke begleiten ihn – von seinem Tech-Hub bis zum Schlachtfeld. Für die Dokumentation "auslandsjournal frontlines: Hightech im Krieg – Neue Hoffnung für die Ukraine?" treffen sie Brigaden an der Front, die für ihre KI-Anwendungen bekannt sind und die die Kriegsführung in der Ukraine immer mehr in eine neue, eine dynamische, digitale, technologisierte Phase bringen.



In diese Phase fällt auch Russlands Angriff auf die Region Charkiw – die schon zum zweiten Mal im Visier der Kämpfe steht. Doch auch die Menschen in der Millionenstadt und im Umland merken, dass der Krieg heute im Vergleich zu Februar 2022 ein anderer ist. Eigendorf und Girke wollen wissen, wie sie mit der neuen Dynamik umgehen. Spüren sie die Technologisierung des Krieges, ist die Angst eine andere, oder ist das tägliche Ausharren in Bunkern und Kellern unverändert?



Nicht zuletzt wollen die Reporterinnen auch von politischen Entscheidungsträgern wissen, wie sie Technik nutzen und welche Chancen es für die Ukraine bringt. Die Abhängigkeit von westlichen Partnern ist deutlicher denn je – auch in Sachen KI, doch sind es jetzt vor allem Unternehmen und KI-Profis, die unterstützen können. Neben der Technik ist die ukrainische Armee auch weiterhin auf Waffenlieferungen und Basis-Equipment angewiesen, denn erbitterte Kämpfe halten trotz aller Technik an.



Der Film geht der Frage nach, ob moderne Technik den Kriegsverlauf zugunsten der Ukraine beeinflussen kann. Und wie viel Kraft und Zuversicht Soldaten und Zivilisten aus KI & Co. ziehen.