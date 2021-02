auslandsjournal spezial vom 10. Februar 2021

Der Blick geht nach China, dem Land, in dem alles begann: Warum läuft dort eine Desinformationskampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech? Zudem berichten wir aus Italien, das mitten in einer Regierungs- und Corona-Krise den Lockdown lockert: Tausende Italiener*innen strömen wieder in Cafés und Restaurants.