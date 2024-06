Zwei Wochen nach der Europawahl und zehn Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen stellt sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz den Fragen von Diana Zimmermann.



Wie hält es die Union mit der Brandmauer zur AfD und möglichen Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht in den ostdeutschen Bundesländern? Gibt es noch eine Alternative zum Kanzlerkandidaten Merz?



Und was würde eine unionsgeführte Bundesregierung anders machen als die derzeitige Ampelkoalition? Das Gespräch wird am kommenden Sonntag in der Heimat von Friedrich Merz im Sauerland geführt.



Die "Berlin direkt – Sommerinterviews" sind seit über 36 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.



Acht "Berlin direkt – Sommerinterviews" werden sonntags um 19.10 Uhr ausgestrahlt.