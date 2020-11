Katastrophenfall Strom-Blackout

Zum 15. Jahrestag des Schneechaos im Münsterland blickt Frontal21 zurück auf den Stromausfall und spricht mit Betroffenen. 250.000 Menschen waren damals bis zu sechs Tage lang ohne Strom. Besonders betroffen: die Stadt Ochtrup. Josef Wichmann, damals Pfarrer in Ochtrup, erinnert sich: "Im Grunde ist das ganze Leben in der Stadt zusammengebrochen." Trotz allem habe man in Ochtrup noch Glück gehabt, sagt Wichmann: "Wenn aber so ein Stromausfall für längere Zeit in ganz Deutschland passiert, dann wird das sicherlich Ausmaße haben, die wir noch gar nicht abschätzen können."